0553 313 94 23

İstanbul’da zam şampiyonu kıvırcık salata

İstanbul’da Şubat ayında kıvırcık salata zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla düşen ürün şehirlerarası otobüs bileti oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:24
İstanbul’da zam şampiyonu kıvırcık salata

İstanbul’da Şubat ayında kıvırcık salata zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla düşen ürün şehirlerarası otobüs bileti oldu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Şubat ayında kıvırcık salata fiyatı yüzde 30,98 arttı


Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15.79 ile maç giriş bilet ücreti ve 15.54 ile mandalina oldu.



2019 Şubat ayında şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 ucuzladı


2019 Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 13.31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluz, yüzde 10.28 ile kadın kazak, yüzde 8,06 ile kadın tayyör ve yüzde 6,98 ile karnabahar oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı sistemini taçlandırmalıyız"
    1. Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı..
    2. Bilecik’te “Halk Günü” toplantısı
    3. Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta
    4. Odunpazarı’nda meclis toplantısı
    5. İstanbul'da hareketli dakikalar! 103..
    6. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    7. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    8. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    9. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    10. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    11. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    12. İnekleri elektrik çarptı
    13. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    14. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    15. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    16. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    17. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    18. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    19. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    20. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    21. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    22. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    23. Kadınlar sordu,Dr.Mehmet Nil Hıdır..
    24. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    25. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    26. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    28. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    29. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    30. (Özel) Milli savunma sanayi..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı