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Yaşam İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da Yüzme havuzları hangi saatlerde açık olacak?
Yaşam

İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da Yüzme havuzları hangi saatlerde açık olacak?

Koroavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan yüzme havuzlarına ilişkin açıklama geldi. İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da yüzme havuzları hangi şartlarla kullanılacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-30 19:06:00 -
İstanbul'da yüzme havuzları açıldı mı? İstanbul'da Yüzme havuzları hangi saatlerde açık olacak?

Yüzme hazuvlarının kullanımına ilişkin İstanbul Valilği'nden son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul'da Yüzme havuzları hangi saatlerde açık olacak?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.

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