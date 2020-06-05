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Aktüel

İstanbul'da yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:45:52 -
İstanbul'da yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Pamuk Sokak'ta seyir halinde olan ve kimlikleri belirlenemeyen iki aracın sürücüsü arasında, yol verme meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri yol kenarındaki börekçiye sığındı.

Diğer sürücü ise tüfekle girdiği dükkanda ateş açtı.

Açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

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