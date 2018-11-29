İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü!

Sarıyer'de, gece saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sonrası yol çöktü.

Alınan bilgiye göre, Rumeli Kavağı Mahallesi Tellibaba mevkisinde, sağanak nedeniyle yol çöktü. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.