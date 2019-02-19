0553 313 94 23

İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli sağanak yağışların, yüksek kesimlerin ise kar kimi zaman da tipinin etkili olması bekleniyor. Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıklarda önemli değişiklik olması beklenmezken, sis ve pus yaşanabilir

19 Şubat 2019 Salı 07:32
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güney batı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Uyarı yapıldı

Doğu Karadeniz’deki yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin 800 m üzeri rakımlı yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

IZMIR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

TRABZON 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 07:32
  1. Ardahan
  2. Rize
  3. Hatay
  4. Artvin
  5. hava durumu
  6. meteoroloji son dakika
  7. hava durumu son dakika
  8. güncel hava durumu
  9. son dakika
  10. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li başkanın kafasına silah dayadılar
    1. CHP'li başkanın kafasına silah dayadılar
    2. İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis..
    3. Muğla merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
    4. Sapkın kadın imam Türkiye'yi hedef aldı
    5. Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar...
    6. Bahçelievler'de korkutan patlama!
    7. Savcı düğmeye bastı... 11 ilde eş zamanl
    8. İzmir'de otomobil park halindeki..
    9. Suç örgütüne şafak baskını... 12 ilde..
    10. İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
    11. Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis..
    12. Bahçelievler'de korkutan patlama
    13. İstanbul'da yoğun sis
    14. ABD'de tansiyon yükseldi! Binlerce..
    15. Bursa'da yanan araca taşıma suyla..
    16. Adana merkezli 12 ilde dev operasyon:..
    17. Artık o otomobillerin ömrü bitiyor.....
    18. İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor
    19. "Tarihi öpücük" fotoğrafındaki ABD..
    20. Brexit Partisine 100 bin kayıt
    21. "Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de..
    22. Venezuela'ya alınmayan AP üyeleri..
    23. İsrail askerleri Gazze'de 7..
    24. Yıkamaya verilen yorganın içinden para..
    25. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    26. Fransa DEAŞ'lı teröristlerin durumunu..
    27. 2019 yılı Yatırım Programı açıklandı
    28. Van'da 4 büyüklüğünde deprem
    29. İzmir’de bir eve pompalı tüfekli..
    30. İzmir’de iki kişi arasında çıkan..
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü