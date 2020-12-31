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Aktüel İstanbul'da yılbaşı öncesi sessizlik hakim
Aktüel

İstanbul'da yılbaşı öncesi sessizlik hakim

Saat 21.00'de başlayan kısıtlama nedeniyle kentin ana cadde ve meydanları boşaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:23:22 -
İstanbul'da yılbaşı öncesi sessizlik hakim

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

Kısıtlama başlamadan önce bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmek için duraklarda bekledikleri görüldü.

Saat 21.00 itibarıyla kentin ana meydan ve caddeleri boşaldı.

İstanbul genelinde belirlenen birçok noktada uygulama yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü. Ekipler, durdurdukları araçlarda sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf tutulan bazı turistler de Eminönü, Sultanahmet gibi alanlarda gezerek İstanbul'un keyfini çıkardı.

- Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Taksim Meydanı'na çıkan yollar ve İstiklal Caddesi'ne girişler polis ekiplerince alınan önlemler çerçevesinde kapatıldı.

Ayrıca Anadolu Yakası'nda da ana caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü. E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde sınırlı sayıda aracın olduğu görüldü.

Beykoz'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği 21.00'den itibaren kalabalık cadde, sokak ve meydanlara sakinlik hakim oldu.

İlçenin ana caddelerinin yanı sıra mahalle aralarında da vatandaşların kısıtlamaya uydukları görülürken, genelge gereğince paket servis hizmeti veren işletmelere ait kuryelerin kullandığı motosikletlerin hareketliliği dikkati çekti.

Beykoz'da da emniyet güçleri, vatandaşların sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol etti.


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