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İstanbul'da yeni metro nereye yapılacak? Binali Yıldırım hangi metro hattının müjdesini verdi?

İstanbul ulaşımda her gün yol kat ederek ilerlemeye devam ediyor. İstanbul'da ulaşım sorununu çözmek amacıyla yapılan metrolardan birine daha yer verilecek. Peki İstanbul'daki yeni metro hattı nerede olacak? Binali Yıldırım yeni metro hattına dair bilgileri açıkladı. İşte detaylar...

05 Mart 2019 Salı 16:39
İstanbul'da yeni metro nereye yapılacak? Binali Yıldırım hangi metro hattının müjdesini verdi?

İstanbul ulaşımda her gün yol kat ederek ilerlemeye devam ediyor. İstanbul'da ulaşım sorununu çözmek amacıyla yapılan metrolardan birine daha yer verilecek. Peki İstanbul'daki yeni metro hattı nerede olacak? Binali Yıldırım yeni metro hattına dair bilgileri açıkladı. İşte detaylar...

İstanbul'da yeni metro hattı nerede olacak?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Tuzla'ya metroyla gidilecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da çeşitli temaslarda bulundu. Yıldırım'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti. Tuzla'da halka hitap eden Yıldırım, ilçeye çok büyük ve muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirtti. Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, "Artık İstanbul'un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. Buradan dağıtım yapılacak, burada üreticiler olacak. Üretici olan yerde fiyatta öyle bir aşağı bir yukarı gitmez. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, aş sahibi olacaklar hem de Anadolu Yakası'nın tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak" dedi.

"Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek"

Tuzla'ya metro geleceğini de söyleyen Binali Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:39
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