Hafta sonu İstanbul’da 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kartal olan deprem kentin büyük bölümünde hissedildi. Peki, İstanbul’da yeni fay mı var?

İstanbul’da yeni bir fay hattı mı var? İstanbul fay hattı büyük depremin habercisi mi?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e İstanbul Kartal’da meydana gelen depremi ve harekete geçen yeni fay hattından söz etti. Ersoy,”Artık deprem haritasında gördüğümüz kırmızı alanların o meşhur kırmızı çizgilerin hepsi deprem oluşturabilir faylar. Kuzey Anadolu fayının ana kolu. 99'da yaşanan deprem Yalova açıklarında bitmişti. Bu deprem çizilmemiş aykırı bir fay kolunda gerçekleşti. Biz orada çizilmese de fay olduğunu biliyoruz” dedi.

Kartal depreminin şiddetli hissedilmesinin sebebini de açıklayan Ersoy "Yani kuzey Anadolu fayının 2. kolunun kara üzerine çıktığı yer burası. Yani 7 km ve 3.9 şiddetinde olunca insanlar çok daha fazla hissetti bunu. O bölgede zeminler de çok iyi değil. Artık İstanbul'da aktif bir fay hattı var diyebiliriz. Ama bizim beklediğimiz büyük depremi oluşturacak fay bu değil diye düşünüyoruz. Devamı gelecek olsaydı 3.9'dan sonra olurdu. Biliyorsunuz böyle sarsıntılar olmadı. Bizim asıl beklediğimiz deprem, büyük İstanbul depremini Yalova açıkları ile Silivri açıkları arasında bekliyoruz. 7'den büyük hatta 7.5'e varacak bir deprem oluşturabilir. Bu sadece İstanbul'un değil tüm Marmara'nın problemi. Asya ve Avrupa arasında önemli bir nokta burası” ifadelerini kullandı.