istanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda 39 ilçede "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da "YeditepeHuzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-17" uygulaması yapıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu. Trafik kontrollerinin ve evrak kontrolünün yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek verdi.

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