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Aktüel İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
Aktüel

İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:44:00 - 2022-04-07 00:22:22

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

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Narkotik köpekleri eşliğinde denetim

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.

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