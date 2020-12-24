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Aktüel İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor
Aktüel

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:15:46 -
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur 2020-27" asayiş uygulaması yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Pars"ın da kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 15.00'e kadar devam edecek.

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