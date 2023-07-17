İstanbul’da yaşayanlara 17 Temmuz uyarısı

Aktarılan son habere göre bu kapsamda İstanbul’un belirli bölgelerinde bakım çalışması, şube bağlantısı ve bakım sebebi ile elektrik kesintilerinin planlı bir şekilde yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar için elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olabileceği de tek tek aktarıldı.

İstanbul, 17 Temmuz Pazartesi günü özellikle Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerde etkili olacak şekilde elektrik kesintilerinin yapılacağı açıklandı. İşte o ilçelerde ve elektrik kesintilerinin yapılacağı saatler:

NO: 34940102

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941986

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, ASİYE, ATAYURT, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, TOPDEMİR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, YÖN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisiyapılacaktır.

NO: 34940057

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940835

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DENİZGÖREN, DOSTLUK, MATARACI sk bölgelerinde 17/07/2023 09:30:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940061

İSTANBUL ilce - mah sk // ARNAVUTKÖY ilce -SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 17/07/2023 11:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940058

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ADIM, BAĞLAR SIRTI, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, GÜLBAHAR, MEZARLIK ARKASI , NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 17/07/2023 12:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34928047

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AYÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 17/07/2023 00:01:00 - 17/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34928046

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AYÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 17/07/2023 00:01:00 - 17/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939064

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KOCATEPE, NİLÜFER, ORKİDE, YURDAKUL sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939065

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, KAMELYA, MARTI, ÇELİK, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 17/07/2023 13:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939440

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939394

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940654

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 17/07/2023 12:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940644

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 676. sk bölgelerinde 17/07/2023 13:00:00 - 17/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940054

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BAŞAĞA, MİTHATPAŞA sk / ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BADEM 2, GONCA 2, HÜNKAR, KARANFİL 3, MİTHATPAŞA, NAR , SINIRLI, ÇARDAK, İŞGÜZAR , ŞİMŞEK sk bölgelerinde 17/07/2023 00:00:00 - 17/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940056

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, FERAH, NAGİHAN, NAR , VALİDE, ÇARDAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 17/07/2023 00:00:00 - 17/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940059

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 17/07/2023 00:00:00 - 17/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940008

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, GÜLİBRİŞİM, KARABEKİR, MARTI, MİLLET , ORKİDE 3, OĞUZHAN 1, SÜKÜNET, TAŞKIN, ULUS, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT FERİT DEMİR sk / ZAFER mah BAHAR, BAĞLARBAŞI, DALYAN, DEMİRHAN ÇIKMAZI, DERLİ, DOĞAN 1, DUTLU, EFLATUN, ELMALI 1, IŞILDAR, KALE, KAMER ÇIKMAZI, KANDİL 1, KONUK, SAMANYOLU, SEHER, TARHAN, TEKKE, UYSAL, UĞURLU, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34937220

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , PİRİ REİS 1, TURGUT REİS sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940084

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, MİTHATPAŞA, ÇORUH sk bölgelerinde 17/07/2023 12:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939916

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1118., 32., 33., 34/1., 39., KARADENİZ, İPEKYOLU sk bölgelerinde 17/07/2023 00:01:00 - 17/07/2023 03:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939918

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -GÜVERCİNTEPE mah sk bölgelerinde 17/07/2023 02:00:00 - 17/07/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939919

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, BONCUK, BİLGİÇ, CİVELEK, HASBAHÇE, HÜRRİYET, KATİP ÇELEBİ, SEFA, SEYİT ONBAŞI, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941947

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, GÜL, GÜLAY, OSMANLI, PEYAMİ SAFA, YILDIRIM sk bölgelerinde 17/07/2023 13:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34935062

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, ENGİNAR, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, MİNE, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, ÇAKMAK, ÜSKÜP, ŞAFAK sk bölgelerinde 17/07/2023 12:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940080

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, RESSAM HAMDİ BEY, İSMAİLİYE sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904299

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AYGÜL, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, EĞLENCE, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, OĞUL, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940081

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, HÜSNÜ SAVMAN, RESSAM HAMDİ BEY, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME sk bölgelerinde 17/07/2023 13:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34936672

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÖKSÜZÇOCUK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE sk / ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DERE 2, DOLAPDERE, FRANSIZ HASTANESİ, HALASKARGAZİ, HARBİYE ÇAYIRI, HİDAYET, KAYA HATUN, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, POYRAZ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, TAY, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah DERSANE, HALASKARGAZİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, CEBEL TOPU, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, MEKAN ÇIKMAZI, NİSPET, PAPA RONCALLİ, SATIRCI, SAZLIDERE, TURNA, YENİ NALBANT, ÇİMEN, ÜFTADE sk bölgelerinde 17/07/2023 00:00:00 - 17/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34936673

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KERESTECİ FAZIL, PERŞEMBE PAZARI, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / EMEKYEMEZ mah BUĞULU, FÜTUHAT, SARI ZEYBEK, YANIK KAPI sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34936675

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-EMEKYEMEZ mah DEVE DİKENİ, DİK, EMEK YEMEZ, PORSUK, YANIK KAPI, YOLCUZADE sk bölgelerinde 17/07/2023 12:00:00 - 17/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941730

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BATI TRAKYA, HULUSİBEY, KİRAZLIK, TURAN, İNCİR sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941731

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk / BÜYÜKŞEHİR mah sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34942004

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ACEM 1, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941762

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah DİLARA ÇIKMAZI, ALADAĞ, ANI, AY, AÇELYA ÇIKMAZI, AŞİYAN, BALLI, BERNA, CUMA, CÖMERT, CÜNEYT, CİHANŞAH, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SIHHAT, SULTAN FATİH, TAHA, ULUCAN, YAREN, YİĞİT, ZÜMRE ÇIKMAZI, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞEN, ŞEREF, ŞERİFE ACAR sk. bölgelerinde 17/07/2023 01:00:00 - 17/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34942005

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, SELİM GİRAY, TUFAN, YAVER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34937643

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939156

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 771., 772., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939375

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-523 sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34937222

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, EFELİK, HAZAN sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34938879

İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939862

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1051., 1054. sk bölgelerinde 17/07/2023 12:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940022

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BALIKÇI BAKKAL, FAHRİ KORUTÜRK, KIRKMERDİVEN sk / İSLAMBEY mah ARGAÇ, ARİFPAŞA, BALIKÇI BAKKAL, BALİBABA ÇIKMAZI, BÜLBÜLDERE, FAHRİ KORUTÜRK, KANUN, NİGARİ, İSLAMBEY, İSLAMBEY MEKTEBİ, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 17/07/2023 00:01:00 - 17/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940020

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah 1.BAYILDIM ÇIKMAZI, BALİBABA ÇIKMAZI, BAYILDIM, HZ. HALİD, TAHTAMİNARE, TAHTAMİNARE BOSTANI, ZEMZEM, İSLAMBEY sk bölgelerinde 17/07/2023 00:01:00 - 17/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34937555

İSTANBUL ilce - mah sk // EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 17/07/2023 00:05:00 - 17/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34937592

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, GÖKTÜRK, HAYAT, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 17/07/2023 09:30:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939081

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah FESHANE sk bölgelerinde 17/07/2023 18:00:00 - 17/07/2023 23:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939915

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CERRAHPAŞA CAMİİ, CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939917

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah BİNBİRDİREK MEYDANI, DR. ŞEVKİBEY, KLOD FARER sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939913

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939914

İSTANBUL FATİH ilce -HOCAPAŞA mah sk bölgelerinde 17/07/2023 13:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34937549

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HEKİMSUYU sk / KAZIM KARABEKİR mah 827., HEKİMSUYU sk / YENİ MAHALLE mah 601., 602., GALERİ, HEKİMSUYU sk bölgelerinde 17/07/2023 00:05:00 - 17/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941795

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEGONYA, HEDEF, UYSALLAR, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 17/07/2023 11:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34938060

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 17/07/2023 00:00:00 - 17/07/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34937217

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ERGUVAN sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940100

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, BAHTİYAR, UĞUR sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940101

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, BAHTİYAR, UĞUR sk bölgelerinde 17/07/2023 13:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941905

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 329. sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940623

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34935752

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940622

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940650

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah RUMELİ İSKELE sk bölgelerinde 17/07/2023 09:30:00 - 17/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940068

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., AYAZMA, BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., DÖNMEZ, KUMKÖY, NİŞANCI ÇIKMAZI, SEYHAN, SOĞUKSU , TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939134

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939158

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34940758

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34941923

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah OVA sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34935116

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939080

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577. sk bölgelerinde 17/07/2023 09:00:00 - 17/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34936649

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARANFİLLER, LALEZAR, MANOLYALAR, TAŞ, TÜREL, VEFA POYRAZ, ÇELİK sk bölgelerinde 17/07/2023 10:00:00 - 17/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34939083

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 17/07/2023 12:00:00 - 17/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.