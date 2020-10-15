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Gündem İstanbul'da yaşanan depremin ardından korkutan açıklama: Rahatsız edici
Gündem

İstanbul'da yaşanan depremin ardından korkutan açıklama: Rahatsız edici

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:08:00 -
İstanbul'da yaşanan depremin ardından korkutan açıklama: Rahatsız edici

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 16:55'te derinliği 4.8 kilometre olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den ise endişelendiren bir açıklama geldi.

Görür, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu kritik ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar."

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