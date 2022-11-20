İstanbul'da son günlerde lodos etkili oluyor. Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı alarm verdi. Bu sebeple okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?

İstanbul Valiliği, fırtına sebebiyle dikkatli olunması sebebiyle uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizde devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde yarın (21 Kasım 2022) akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteo Uyarı Rengi (20-21 Kasım 2022 Pazar-Pazartesi)

Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denildi.