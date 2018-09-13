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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın  oynanacak maç sebebiyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:43
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak  Galatasaray - Kasımpaşa müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında  bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 17.00'den itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK  otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı  araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine  kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı  dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM  kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan  yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç  trafiğine açılacak.
 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:43
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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