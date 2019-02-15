İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip... İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü yakınlarındaki bir kafede yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü yakınındaki kafeteryada yangın çıktı. Olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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