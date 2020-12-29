İstanbul'da "yalancı bahar"a aldanan ağaçlar aralık ayının sonunda çiçek açtı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle "yalancı bahar"a aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı.

Türkiye genelinde bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde ortalama sıcaklıklar nisan ayı hariç mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti ve 2020 yılı en sıcak yıllardan biri olmaya aday haline geldi.

İstanbul'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bazı ağaçlar aralık ayının sonunda "yalancı bahara" aldanarak çiçeklenmeye başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimdeki salınımlardan dolayı zaman zaman hava dalgalarının sıcak ya da soğuk olduğunu söyledi.

2020 yılının çok sıcak geçtiğini ve Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Şu anda aralık ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen sıcaklıklar devam ediyor. Bu yıl sonbahar mevsiminin sıcak olmasından dolayı İstanbul'da ağaçlar erken çiçek açmaya başladı." diye konuştu.

Toros, havaların mevsim normalleri üzerinde geçmesinden dolayı bitkilerin bahar geldiğini zannettiğinden çiçek açtığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum ülkemizin farklı yerlerinde de görülür. Son yıllarda bitkilerin erken çiçek açması daha sıklıkla görülmeye başlandı. İstanbul'da şu anda sıcaklık ortalaması 12-17 derece civarında. Normalde aralık ayının ortalama sıcaklığı 8-9 derecedir. İstanbul şu anda mayıs ayının ortalama sıcaklığını yaşıyor. Bu durum da ağaçların erken çiçek açmasına neden oluyor. İstanbul'da önceden aralık ayında kar yağardı ama şimdi ağaçlar çiçek açıyor ve ağaçlar 'yalancı bahar'a inanıyor."

2014 yılında ağaçların erken çiçek açmasının hasadı olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Toros, erken çiçeklenmenin verimi düşürdüğünü sözlerine ekledi.