İstanbul’da vakalar artıyor, tam açılmayı konuşmak için erken

Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'daki son durumu da değerlendirdi ve “İstanbul, ilçeler arası nüfus geçişinin çok fazla olduğu bir il. Bu nedenle açılmalarla ilgili kararlar, ilçe değil il bazında alınmalı. Son bir haftadır test pozitiflik oranları ve vaka sayısında bir artış gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul'da tam açılma için henüz erken" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz, illerin vaka oranlarına göre il pandemi kurullarının gözeteceği kriterleri anlattı. Prof. Dr. Yavuz, “100 bin nüfusta son 7 günde görülen vaka sayısına bakılacak. Şu an Türkiye'de eşik değerlerin altında olan 10-20 kadar il var. Buralar hem okullar, hem diğer kapalı olan yerlerin açılması anlamında daha güvendeler. Yalnız sadece oranlardaki düşüş değil, bu düşüşün süreklilik göstermesi de gerekiyor. Ayrıca açılma olduğunda da (okul, kafeler vb), enfeksiyon kontrol önlemlerinin sıkı kurallarla belirlenmiş olması şart" dedi.



Bu süreçte İstanbul gibi büyük şehirlerin farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Yavuz, bunun nedenini ise şu şekilde açıkladı: “İstanbul gerçekten hem iş akışı açısından hem de nüfus hareketliliği açısından farklı bir durumda. İlçeler arası hareketliliği çok fazla olan bir il. Onun için İstanbul'da il bazında kararlar alınmalı. Küçük yerlerde belki il pandemi kurulları bir köyde çok düşük bir enfeksiyon oranına göre açılma ya da bir köyde çok yüksek oralar nedeniyle kapanma kararı alabilir ama İstanbul'un diğer illere göre daha farklı değerlendirmesi gerekir. İstanbul'daki vaka sayılarında bir önceki haftaya göre artış var. Her ne kadar hastanelerde bir kapasite sıkıntısı, yoğun bakım kapasitesinde bir doluluk olmasa da vaka sayısındaki yukarı doğru gidiş düşündürüyor. İstanbul için tam açılma konusu şu an erken gibi duruyor. Umarız ki bu artışın nedeni mutant virüs değildir. Çünkü o zaman bu önlemler altında hız kesmemiz mümkün olmayacak ve önlemleri artırmamız gerekebilecek demektir.”