  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Kent genelinde düzenlenen operasyonda, 110 kilogram eroin ve 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:57:01 -
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu Eyüpsultan merkezli birçok ilçede piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta bir adrese düzenlenen operasyonda, 110 kilogram eroin ile 6 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devamında Göktürk semtinde düzenlenen baskında da "torbacı" olarak tabir edilen 13 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde
Dünya

Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde

Fransa’da meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, Frans..
Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar
Dünya

Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar

Libya'nın resmi hükümetini destekleyen Türkiye'nin attığı tokadı unutamayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay