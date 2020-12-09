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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:15:17 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 11 kilo 170 gram marihuana ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde B.B. ve K.A.'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan jandarma, uyuşturucu madde üretmek için ekim yapılan bahçeyi tespit etti. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Eyüpsultan'da bir evde sakladıkları ve satışını buradan yaptıkları belirlendi.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, adrese baskın düzenledi. Evdeki aramada, dolaplarda ve valiz içerisine paketlenmiş vaziyette toplam 11 kilo 170 gram marihuana, 3 hassas terazi, 2 poşetlemede kullanılan ısı makinesi, vakumlama makinesi ele geçirildi. Adreste bulunan B.B. ve K.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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