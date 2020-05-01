İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir parkta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İki aylık takip ve çalışma neticesinde Mesut Ö. (28) ile araç şoförü Birol D. (28) gözaltına alındı.
Aramada, bir miktar metamfetamin, araç anahtarı görünümlü hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mesut Ö. tutuklanırken, Birol D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.