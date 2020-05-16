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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:10:53 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Mustafa Enes K. (28) ve Uğur Y. (27) gözaltına alındı.

Aramalarda 365 gram skunk maddesi, 35 gram Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


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