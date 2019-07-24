İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 92 kilogram eroin ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, 92 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin batı illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece'de depoladıkları, buradan kent geneline ve yurt dışına dağıtım yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, zanlıların uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresi sık sık değiştirdiklerini tespit etti.
Jandarma ekipleri, Beylikdüzü'nde bulunan ve uyuşturucuyu taşımak amacıyla kullanılan tır çekicisine operasyon düzenledi.
Dedektör köpeği "Vadi"nin de katıldığı aramada, şoför mahallinin arka kısmında bulunan yatağın altındaki özel bölmede, 92 kilogrameroin ele geçirildi. Araçtaki İ.Ö. ve M.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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