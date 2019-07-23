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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:56
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Ataşehir'de 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.

Uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı. 

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:56
  1. İstanbul
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