İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheliye gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.15 Ekim 2019 Salı 09:04
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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