İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheliye gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı ) İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.