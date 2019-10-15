0553 313 94 23

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

15 Ekim 2019 Salı 09:04
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı ) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.   

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:04
  1. İstanbul
  2. Narkotik
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacı Yakışıklı, Akit Medya Ankara Temsilcisi oldu
    1. Hacı Yakışıklı, Akit Medya Ankara..
    2. Acılı annelere Boşnak desteği
    3. Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı..
    4. FETÖ'den el konulan şirketler hakkında..
    5. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    6. Maskeli ve siyasi teröristlere peş..
    7. Şer cephesinden yine Esed taktiği
    8. Küresel piyasalar yön arayışında
    9. Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
    10. Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu!..
    11. Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 6..
    12. Erciş'te HDP'li belediye ve ilçe..
    13. YPG/PKK Cerablus'taki çocukları vurdu:..
    14. Cihan Karaman kimdir? Hakkari Belediye..
    15. Herkes bu anı konuştu! Gecenin hareketi
    16. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
    17. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35..
    18. Bağkur ihya canlandırma nasıl yapılır
    19. Endonezya'da 5,9 şiddetinde deprem
    20. Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ayar..
    21. Rus basınından dikkat çeken harekat..
    22. Bir ülke daha sokakta! Ölü ve..
    23. Cami saldırısı sonrası ülkede 45..
    24. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin..
    25. New York Times'tan bomba İncirlik..
    26. HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
    27. YPG/PKK'dan hain saldırı! Yaralılar var
    28. Kaynayan pekmez kazanına düşmüştü!..
    29. İstanbul'da 5 ilçede özel harekat..
    30. EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak? EYT..
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!