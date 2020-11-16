  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:48:30 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine aracı takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada eski tip radyo içine saklanmış 3 kilo 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Aramaların devamında araçta 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheliler Sinan B., Meryem Dilara Ç. ve yaşı küçük K.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanması sonrası, uyuşturucu madde temini ve ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol 2 kişide serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık!

Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık! "Böyle şerefsizlik görülmedi"
Kenan İmirzalıoğlu’dan dikkat çeken sözler: Buna karşı olmak boynumun borcu
Gündem

Kenan İmirzalıoğlu’dan dikkat çeken sözler: Buna karşı olmak boynumun borcu

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin koronavirüsle olan mücadelesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İmirzalıoğlu, 15 Temmuz darbe giri..
Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı
Ekonomi

Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı

Aylardır yüksek fiyatlarla gündeme gelen ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim b..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay