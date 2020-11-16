İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine aracı takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada eski tip radyo içine saklanmış 3 kilo 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Aramaların devamında araçta 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheliler Sinan B., Meryem Dilara Ç. ve yaşı küçük K.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanması sonrası, uyuşturucu madde temini ve ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol 2 kişide serbest bırakıldı.



