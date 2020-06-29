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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Beş ilçede 53 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 07:20:35 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.

Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltıların devam ettiği öğrenildi.

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