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İstanbul’da ücretsiz aktarma yapılacak hatlar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların daha huzurlu ve daha kısa sürede istedikleri yerlere gitme konusunda çalışmalara imza attı. İBB, İstanbul genelinde 32 hat üzerinde ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti başlattı. Peki İstanbul’da ücretsiz aktarma yapılacak hatlar?

01 Kasım 2018 Perşembe 19:08
İstanbul’da ücretsiz aktarma yapılacak hatlar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların daha huzurlu ve daha kısa sürede istedikleri yerlere gitme konusunda çalışmalara imza attı. İBB, İstanbul genelinde 32 hat üzerinde ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti başlattı. Peki İstanbul’da ücretsiz aktarma yapılacak hatlar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak, özel araç kullanımını azaltmak, toplu ulaşım ve aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak amacıyla otobüs ve metrolar arasında ücretsiz aktarma imkanı sağlayan besleme hatları kademeli olarak devreye aldı. Besleme hatları olarak değerlendirilen ücretsiz aktarma hizmeti, yolcu davranışları, yolculuk talepleri vs. çalışmalar sonucu hatların analizi yapılarak bu hizmete karar verildi.

Tek bilet geçerli olacak

İBB, besleme hatların aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmasının yanında, bu hatlar ile raylı sistem, deniz yolu arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi. Örneğin Pendik ilçesi Kavakpınar-Tavşantepe Metrosu kullanacak bir yolcu, KM2 otobüs hattını kullandığında, istanbulkartında sadece bir yerde kendisinden ücret alıyor. KM2 hattındaki bir otobüse bildiğinde ücret ödeyen vatandaş, metro hattı kullandığında kendisinden her hangi bir ücret alınmıyor. Yine aynı şekilde bu hatlarla entegre olan M4 metrosunda da yolculuk yapabiliyor. Benzer durum, 32 hat ve bunlarla bağlantılı entegre diğer ulaşım alternatifleri içinde geçerli.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 19:08
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. İstanbul’da ücretsiz aktarma yapılacak hatlar?
  3. Besleme hatları

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