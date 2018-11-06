0553 313 94 23
impression

İstanbul'da turistlere takside gasp dehşeti

İstanbul'da kaldıkları otele gitmek için Taksim Meydanı'nda bir taksiye binen Brezilyalı turistler gasp edildikten sonra hareket halindeki araçtan atıldı.

06 Kasım 2018 Salı 17:35
İstanbul'da turistlere takside gasp dehşeti

Olay geçen hafta meydana geldi. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Karaköy'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı. Taksici, daha sonra turistleri Karaköy'de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı'ndan Karaköy'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi.

Taksiden aşağıya atıldı

Taksici bu paranın yetersiz olduğunu söyleyerek turist ile tartıştı. Bu sırada sürücü gaza bastı. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires, hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires'in taksiden atılması, eşi Marcia Godoi Linhares De Souza'nın koşarak kocasının yanına gelmesi, taksinin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve olayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

Taksici tutuklandı

Turistlerin şikayeti  sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:35
  1. İstanbul
  2. Gasp
  3. Takside gasp
  4. Turistleri gasp ettiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet o haberlere ilişkin açıklama yaptı: Anayasaya aykırı
    1. Diyanet o haberlere ilişkin açıklama..
    2. Çukurca'da feci kaza! 3 polis memuru..
    3. Süper Lig ekibinden Ümit Özat bombası!
    4. HDP'li vekile hapis cezası!
    5. Bakan Varank'tan Prometeon açıklaması
    6. Melih Mahmutoğlu, Koray Şener'in..
    7. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik..
    8. Diriliş Ertuğrul’un İlbilge Hande..
    9. Aman ha margarinden uzak durun
    10. Otomobil şarampole uçtu, sürücü..
    11. ABD'nin yaptırımları sonrası savaşın..
    12. Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü,..
    13. Avukattan pişkin savunma! 'Dilenci..
    14. Rus uzman açıkladı! 'ABD İran'daki..
    15. 40 yıllık eşini balyozla öldüren koca:..
    16. Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    17. İstanbul'da turistlere takside gasp..
    18. Anne sütü muhteşem bir besin
    19. Sinan Bolat: Beşiktaş'tan teklif..
    20. Devlet Bahçeli'den dışkısını yiyen..
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi