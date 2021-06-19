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Gündem İstanbul'da tsunami olur mu?
Gündem

İstanbul'da tsunami olur mu?

Tsunami, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem gibi doğal afetler sonrasında sonucu denize geçen aşırı enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgalarının karaya ulaşmasına denir. İstanbul genelinde 3.9 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar, tsunami olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da tsunami olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 16:46:00 -
İstanbul'da tsunami olur mu?

İstanbul genelinde 3.9 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilçede büyük bir korkuya neden oldu. İstanbul'da meydana gelen deprem, saat 15.07'de gerçekleşti ve şehrin her iki yakasından da hissedildi. AFAD, deprem merkez üssünün Kartal olduğunu bildirdi. Deprem sonrası vatandaşlar, tsunami olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

İstanbul'da tsunami olur mu?

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı DR. Öcal Necmioğlu, meydana gelen deprem sonrası tsunami ve muhtemel İstanbul depreminin ardından oluşabilecek tsunaminin etkisi hakkında konuştu.

Necmioğlu, geçen yüzyıllar içinde Marmara'da yaşanan depremlerde tsunami meydana geldiğini hatırlattı. Tekrarının mümkün olduğunu söyledi.

 

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