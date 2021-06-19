Tsunami, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem gibi doğal afetler sonrasında sonucu denize geçen aşırı enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgalarının karaya ulaşmasına denir. İstanbul’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği için vatandaşlar, deprem olursa İstanbul’un neresinde etkili olacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul'da tsunami nerede olur?

İstanbul genelinde 3.9 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası gelecekte beklenilen büyük İstanbul depreminde oluşacak bilecek tsunaminin hangi ilçeleri etkileyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak deprem öncesi, İBB ve ODTÜ olası bir tsunami hakkında rapor yayınlanmıştı. İBB ve ODTÜ raporuna göre, Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul’un doğrudan denize kıyısı olan 17 ilçenin tsunamiden etkilenebileceği açıklandı.