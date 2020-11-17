  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da tropik hayvan satışına operasyon
Aktüel

İstanbul'da tropik hayvan satışına operasyon

Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izinle olan yılan, kertenkele, örümcek ve kurbağaları kaçak yollarla yurda sokarak satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılarak salıverildi - El konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:25:29 -
İstanbul'da tropik hayvan satışına operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, ticareti özel izne tabi olan tropik hayvanları yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenlerle kurbağa ve örümceklerin yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibini gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada bulunan 1 çöl varanı, 1 Nil varanı, 1 sakallı ejder, 1 savan monitörü, 1 albino boğa yılanı, 1 piton, 2 mavi dilli kertenkele, 3 bebek tarantula ve 1 boğa kurbağasına el konuldu.

Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.

El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır
Dünya

Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır

Ermenilerin Dağlık Karabağ işgali son bulurken KKTC’yi de tanımanın yolu açıldı. Pakistan ve Libya da hazır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,..
Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi
Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye küstah bir şekilde yaptırım tehdidinde bulundu. Beaune, Türkiy..
Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı
Dünya

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı

Ermeni sporcu Eduard Vartanyan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ’da SİHA'lar ile sivilleri vurduğu yönündeki akılalmaz iddiaları yalanladı...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay