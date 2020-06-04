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Aktüel

İstanbul’da trafikte ve metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da Haliç Köprüsü üzerinde araç ve metrobüs yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:12:07 -
İstanbul’da trafikte ve metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da Haliç Köprüsü üzerinde araç ve metrobüs yoğunluğu yaşandı. Trafik durma noktasına gelirken metrobüsler durağa yanaşmak için kuyruk oluşturdu.


Korona virüse karşı verilen mücadelede 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle İstanbul trafiği eski günlerini aratmaz hale geldi. İş çıkışı Haliç Köprüsü üzerinde yoğun trafik oluştu. Haliç Köprüsü’nde gidiş ve geliş istikametinde trafik durma noktasına gelirken, durağa yanaşmak isteyen metrobüslerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Arka arkaya duran metrobüsler, sırayla durağa yanaşarak yolcularını alıp yollarına devam etti.

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