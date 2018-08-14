İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyu Caddesi'nden, Tunusbağı Caddesi istikametine seyir halinde olan Nurcan B. idaresindeki 34 LHL 86 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak orta refüjdeki levhalara çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Otomobilin kaldırıldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.