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İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:23
İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Çerkezköy-Silivri yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 BB 1934 ve 59 TB 224 plakalı otomobiller, Çerkezköy-Silivri yolu üzerinde Silivri'nin Büyükçavuşlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada 59 TB 224 plakalı araçta bulunan Sefa Çatal ve Yunus Çatal (23), 34 BB 1934 plakalı araçta bulunan Cemil Çetin (31) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yunus Çatal, Sefa Çatal ve Cemil Çetin olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kimlik bilgisi alınamayan yaralı da Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Çatal, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:23
  1. Büyükçavuşlu
  2. Cemil Çetin
  3. Çerkezköy
  4. Silivri
  5. Silivri Devlet Hastanesi
  6. Çerkezköy Devlet Hastanesi

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