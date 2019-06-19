İstanbul'da trafiği kitleyen kaza: 4 yaralı
İstanbul Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.19 Haziran 2019 Çarşamba 08:43
İstanbul Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralıların kimlikleri henüz belirlenemedi
Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.
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