İstanbul'da trafiği kitleyen kaza: 4 yaralı İstanbul Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların kimlikleri henüz belirlenemedi Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

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