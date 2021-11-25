İstanbul'da toplu taşımada güvenlik kime emanet? Metroda bıçakla tehdit edilen Senanur Damgacı dehşeti böyle anlattı

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda saldırganın bıçaklı tehdit ettiği 26 yaşındaki Senanur Damgacı yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Küfürler etti, vurmaya çalıştı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Senanur Damgacı, “Saldırgan önce bir kadına maskesi burnuna indiği için laflar saymaya başladı. Başta aldırış etmedik. Ama kadına hakaret etmeye başlayınca ben de adamı uyardım. Bu sefer bana saldırdı, küfürler etti, vurmaya çalıştı. O sırada metroda arbede çıktı" dedi.

Kick boksçu olduğunu, jimnastik antrenörlüğü de yaptığını belirten Damgacı, "Anneme de saldırdı, çok korktum. O sırada ekmek bıçağı çıkardı üzerimize yürüdü. İnsanlar yardım etmeye çalıştı ama bıçakla saldırınca kimse bir şey yapamadı.

Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim.” diye konuştu.

Damgacı, “Adam bizi öldürmekle tehdit etti. Allah kurtardı, şans eseri kurtulduk. Hergün farklı bir kadın cinayeti duyuyoruz, artık birilerin buna dur demesi lazım. Bir adam metroda herkesin içinde kamera kayıtlarının altında rahatça bunları yapabiliyor” şeklinde konuştu.

"Güvenlik görevlileri müdahele etmedi"

Olay sırasında güvenlik görevlilerinin de herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirten Damgacı, “Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim."şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Dün meydana gelen olayda, metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle genç bir kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle saldırgan yanında taşıdığı bıçağı çıkararak genç kadının üzerine yürüdü ve hakaretler savurdu.

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Olayın ardından kadın yolcuya bıçak çekerek tehdit ve hakaret eden saldırgan gözaltına alındı.