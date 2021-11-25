  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da toplu taşımada güvenlik kime emanet? Metroda bıçakla tehdit edilen Senanur Damgacı dehşeti böyle anlattı
Gündem

İstanbul'da toplu taşımada güvenlik kime emanet? Metroda bıçakla tehdit edilen Senanur Damgacı dehşeti böyle anlattı

Metroda bıçakla tehdit edilen Senanur Damgacı yaşadığı dehşeti anlattı. Damgacı, vagondaki güvenlik görevlisinin her şey bittikten sonra ortaya çıktığını ve niye saklandığını anlamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 13:00:00 - 2021-11-25 13:08:39

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda saldırganın bıçaklı tehdit ettiği 26 yaşındaki Senanur Damgacı yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Küfürler etti, vurmaya çalıştı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Senanur Damgacı, “Saldırgan önce bir kadına maskesi burnuna indiği için laflar saymaya başladı. Başta aldırış etmedik. Ama kadına hakaret etmeye başlayınca ben de adamı uyardım. Bu sefer bana saldırdı, küfürler etti, vurmaya çalıştı. O sırada metroda arbede çıktı" dedi.

Kick boksçu olduğunu, jimnastik antrenörlüğü de yaptığını belirten Damgacı, "Anneme de saldırdı, çok korktum. O sırada ekmek bıçağı çıkardı üzerimize yürüdü. İnsanlar yardım etmeye çalıştı ama bıçakla saldırınca kimse bir şey yapamadı.

Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim.” diye konuştu.

Damgacı, “Adam bizi öldürmekle tehdit etti. Allah kurtardı, şans eseri kurtulduk. Hergün farklı bir kadın cinayeti duyuyoruz, artık birilerin buna dur demesi lazım. Bir adam metroda herkesin içinde kamera kayıtlarının altında rahatça bunları yapabiliyor” şeklinde konuştu.

"Güvenlik görevlileri müdahele etmedi"

Olay sırasında güvenlik görevlilerinin de herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirten Damgacı, “Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim."şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Dün meydana gelen olayda, metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle genç bir kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle saldırgan yanında taşıdığı bıçağı çıkararak genç kadının üzerine yürüdü ve hakaretler savurdu.

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Olayın ardından kadın yolcuya bıçak çekerek tehdit ve hakaret eden saldırgan gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

eren-4

Bu CEHAPE zihniyetinin bulaştığı hiç bir yerde hayır gelmemiştir. "Sözüm söz dü namus sözü" kime ait Çarkçı Kemal e aittir.
  • Yanıtla

ahmet tunç

Yerli ve Milli Bişey istiyoruz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Samsung 17 milyar dolarlık çip fabrikasını kuracağı yeri açıkladı
Ekonomi

Samsung 17 milyar dolarlık çip fabrikasını kuracağı yeri açıkladı

Samsung, 17 milyar dolarlık bilgisayar çipi tesisini ABD'nin Teksas eyaletine kuracağını açıkladı.
Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı
Medya

Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı

İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, 'Orhan Gencebay'a hakaret etti' iddiasıyla iş adamı Mustafa Can'a bıça..
Eski CHP'li vekilden flaş sözler: CHP şirazeden çıktı
Gündem

Eski CHP'li vekilden flaş sözler: CHP şirazeden çıktı

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay