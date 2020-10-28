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Aktüel İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Aktüel

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:48:34 -
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu sürecek.

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