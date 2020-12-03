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Aktüel İstanbul'da tır üzerinden yola devrilen iş makinesi kaldırıldı
Aktüel

İstanbul'da tır üzerinden yola devrilen iş makinesi kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:34:33 -
İstanbul'da tır üzerinden yola devrilen iş makinesi kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tırın dorsesinden yola devrilen iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zekai Ulusoy yönetimindeki 34 EA 0520 plakalı tır, Basın Ekspres yolu Güneşli kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle virajı alamadı. Bu sırada tırın dorsesinde bulunan iş makinesi yola devrildi.

Polis ekiplerince trafiğe kapatılan yol, iş makinesinin vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve tıra yüklenmesinin ardından tekrar açıldı.


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