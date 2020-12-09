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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 08:24:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen zanlıları yakalamak için eylem başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Esenyurt, Güngören, Pendik, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde önceden belirlenen 22 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polis ekipleri, Başakşehir Güvercintepe'de bir adrese baskın yaparak kapıyı koçla kırdı ve içeri girdi. Kapı molası sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Geçmişte çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında yer alan örgütün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen, İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilen zanlılar aranıyor. personel, mali yardım ve lojistik destek, polis operasyonlarını sürdürüyor.

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