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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Operasyonda, yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 05:55:31 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul’a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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