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Aktüel İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri El Kaide ile DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 09:00:00 -
İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, belirlenen birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

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