  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a operasyon düzenlendi
Aktüel

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a operasyon düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:01:10 -
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için kent genelinde 7 ilçede önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
Oppo telefon fiyatları ne kadar? Oppo telefon modelleri neler? Oppo telefon özellikleri
Teknoloji

Oppo telefon fiyatları ne kadar? Oppo telefon modelleri neler? Oppo telefon özellikleri

Oppo telefon fiyatları. Oppo telefon modelleri ve fiyatları yakından takip ediliyor. Oppo Reno 4 Life ile Oppo a serisi Türkiye’de adete yok..
Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından Tunus'a 150 milyon dolar tutarında silah ihracatı için imzaların atıldığı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay