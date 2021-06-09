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Gündem İstanbul'da terör operasyonu: HDP'li isim gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da terör operasyonu: HDP'li isim gözaltına alındı

İstanbul'daki 8 ilçede, 11 adrese düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor da var.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 06:59:00 - 2021-06-09 07:57:32
İstanbul'da terör operasyonu: HDP'li isim gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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Yorumlar

Eda

Helal size hepsini alin ve Adam olmayani dogru iraka suriyeye sürgün edin birazcik cesaretleri varsa orada gitsinler savassinlar.
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