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İstanbul'da teras kattaki uyuşturucu imalathanesine polis baskını

Kağıthane’de 4 katlı bir apartmanın uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen teras katına baskın yapan polis, toz halinde Hint keneviri ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:55
İstanbul'da teras kattaki uyuşturucu imalathanesine polis baskını

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos’ta Merkez Mahallesi Tabya Caddesi üzerinde 4 katlı apartmanın teras katında uyuşturucu imalathanesi olduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine hemen harekete geçen ekiplerin savcılık kararıyla apartmanın teras katına yaptığı operasyonda, toz halinde bir miktar Hint keneviri ve 10 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 950 TL para ele geçirildi. Polis, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen teras katta bulunan A.H.C. (52) ve G.C. (45) adında 2 kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:55
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