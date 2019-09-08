0553 313 94 23

İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor

- TED Spor Kulübünde yarın başlayacak American Express İstanbul Challenger TED Open, 15 Eylül'deki final maçıyla sona erecek- Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:"Geride kalan 70 yılda birçok yıldız ismi ağırlayan organizasyon, Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi oldu"

08 Eylül 2019 Pazar 14:01
İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor


İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan American Express İstanbul Challenger TED Open, yarın başlayacak.

TED Spor Kulübünün bu yıl 71. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda, erkekler tenisinin önemli isimleri korta çıkacak.

Türkiye'nin en eski uluslararası tenis organizasyonu American Express İstanbul Challenger TED Open'ın ilk gününde yarın 2 eleme, 12 ana tablo maçı oynanacak.

İlki 1946 yılında düzenlenen turnuva, geçen yıllarda olduğu gibi yine erkekler tenisinin ünlü isimlerini ağırlayacak. TED Spor Kulübü kortlarında bu yıl 71. kez gerçekleştirilecek 81 bin 240 dolar toplam ödüllü turnuva, 15 Eylül Pazar günü tekler finaliyle sona erecek.


- Jaziri ve Moutet ana tabloda


American Express İstanbul Challenger TED Open'da erkekler tenisinde dünya sıralamasında ilk 100 içinde bulunan beş oyuncu korta çıkacak.

Bu yıl Wimbledon'da dördüncü tur oynayan 21 yaşındaki Fransız oyuncu Ugo Humbert, turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek. Dünya sıralamasında 63. sırada bulunan Humbert'in kariyerinde dört challenger şampiyonluğu bulunuyor.

Son şampiyon Fransız Corentin Moutet (83), TED kortlarında unvanını korumak için sahaya çıkacak. İlk 100’de yer alan İspanyol Marcel Granollers (91), Rumen Marius Copil (93) ve Fransız Antoine Hoang da (98) şampiyonluk kovalayacak.

2016 ve 2017 şampiyonu Tunuslu Malek Jaziri, American Express İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü şampiyonluk kupası için ter dökecek. Turnuvayı 2011'de zirvede bitiren tecrübeli Özbek tenisçi Denis Istomin de bir kez daha kupayı kaldırmayı çalışacak.

Zorlu organizasyonda Türkiye'yi dört milli tenisçi temsil edecek. Burak Can Yılmaz eleme tablosunda, Marsel İlhan, Mert Naci Türker ve Baran Cengiz de ana tabloda "wild card" ile mücadele verecek.


- Durmuş: "Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi"


Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvanın Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli payı olduğunu belirtti.

İstanbul Enternasyonal olarak 1946 yılında başlayan turnuvanın, köklü tarihi ile bir tenis geleneğini temsil ettiğini belirten Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Geride kalan 70 yılda Gottfried Von Cramm'den Bob Hewitt'e, Roy Emerson'dan Ilie Nastase'ye, Tim Henman'dan Nikolay Davydenko'ya ve Grigor Dimitrov'dan Alexander Zverev'e birçok yıldız ismi ağırlayan organizasyon, Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi oldu. Türk tenisini yöneten kurum olarak Türkiye Tenis Federasyonu, ülkemizde düzenlenen her organizasyona imkanları ölçüsünde destek vermekte, tüm kurulları ile bu turnuvaların en iyi şekilde düzenlenmesi için katkı sunmaktadır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi American Express İstanbul Challenger TED Open ve benzeri uluslararası organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğiz."

American Express İstanbul Challenger TED Open'ın 2003 yılında ATP tarafından "dünyadaki en iyi challenger organizasyonu" seçildiğini belirten TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz da organizasyonu 71. kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Tınaz, "TED Spor Kulübünün Türk tenisine armağanı olan bu organizasyonu gelecek yıllara taşıyabilmek en büyük arzumuzdur." şeklinde görüş belirtti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:01
  1. American Express İstanbul Challenger TED Open
  2. Cengiz Durmuş
  3. İstanbul Challenger
  4. TED Spor Kulübü
  5. tenis
  6. Türkiye Tenis Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı onarıldı
    1. Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı..
    2. Orta Asya çadır geleneğinin örneği:..
    3. Kılıçdaroğlu’na Kuşadası’nda yumurta..
    4. Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik
    5. Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan..
    6. Bakan Varank, TEKNOFEST roket..
    7. Fas’ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
    8. Okay Yokuşlu milli takım aday..
    9. Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan..
    10. En ’havalı’ satış
    11. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı..
    12. Doç. Dr. Kınık herkese açık 'Wifi'..
    13. Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Sünnet çocukları belediye başkanı ve..
    16. Sokak köpekleri vatandaşların korkulu..
    17. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
    18. Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar..
    19. ERGİM 3. Olağan Kongresini..
    20. Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'