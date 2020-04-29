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Aktüel

İstanbul'da tarihi camiye zarar veren kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

2020-04-29 11:27:12 -
İstanbul'da tarihi camiye zarar veren kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndaki tarihi Arap Camisi'ne zarar veren kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Tersane Caddesi'ndeki Arap Camisi'ne giren bir kişinin camiye zarar verdiği ve doğal gaz vanasını açtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, doğal gazı dışarıdan keserek, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Birol Ç'yi ikna edip gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan emniyette 8 kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


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