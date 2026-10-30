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Türkiye
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İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

Alanya'da hak ettiği ücreti alamadığı için inşaatın balkonuna çıkarak eylem yapan bir işçi, mesai arkadaşının çabaları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

#1
Foto - İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

Olay, saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi ALKÜ Hastane Caddesi üzerindeki 200 daireli site inşaatında meydana geldi.

#2
Foto - İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

İddiaya göre, şantiyede çalışan ve ismi öğrenilemeyen inşaat işçisi, parasını alamadığı gerekçesiyle yapımı devam eden binanın balkonuna çıktı.

#3
Foto - İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

Ekipler hava yatağı açarak önlem alırken, şahıs mesai arkadaşının ikna çabasıyla bulunduğu yerden indirildi.

#5
Foto - İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

İnşaat firması yetkilileri olayın binanın mekanik işçiliğini yapan taşeron firmanın işçilerin ödemesini 2 ay geciktirmesinden kaynaklandığını, firma olarak taşeron firmanın yapması gereken ödemeyi de işçiye kendilerinin yaptığı bilgisini paylaştı.

#6
Foto - İntihardan en yakın dostu vazgeçirdi

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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