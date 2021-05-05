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Gündem İstanbul'da şüpheli ölüm: Azerbaycanlı gencin cansız bedeni bulundu
Gündem

İstanbul'da şüpheli ölüm: Azerbaycanlı gencin cansız bedeni bulundu

Yüksek lisans eğitimi için Türkiye'de bulunan Azerbaycanlı Bayram Mammadov, İstanbul'da ölü bulundu. Denize düşen terliğini çıkarmak için denize atladığı iddia edilen Mammadov'un cansız bedeni, Haydarpaşa Garı civarında denizden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:13:00 -
İstanbul'da şüpheli ölüm: Azerbaycanlı gencin cansız bedeni bulundu

Yüksek lisans eğitimi için Türkiye'de bulunduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov’un, 2 Mayıs’ta Kadıköy Moda sahilinde denize girdiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarına göre, Azerbaycanlı gencin, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında Moda sahilinde terliğini düşürdüğü gerekçesi ile denize atladığı ve terliklerini çıkarmak için girdiği denizde bir süre çırpındığı belirtildi. Denizde gözden kaybolan Mammadov’un bir süre sonra sürüklenerek açığa doğru gittiği bildirildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama faaliyeti başlattı. Ekipler, Mammadov’un cesedini Haydarpaşa Garı civarında denizden çıkarıldı. Gencin cansız bedeni, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerin ardından ilk önce Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından da kapsamlı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Azerbaycanlı gencin ölüm nedeni, yapılacak kapsamlı otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Ölüme ilişkin sır perdesi aralanamadı

Öte yandan, Mammadov’dan haber alamadığını söyleyen bir kişinin, dün polise başvurduğu ortaya çıktı. Mammadov’un adı açıklanmayan arkadaşının poliste verdiği ifadede, 3 gündür arkadaşından haber alamadığını söylediği ve gösterilen fotoğraftan teşhis ettiği kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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