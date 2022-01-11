İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 12 Ocak günü yaşanacak11 saatlik su kesintisinin detaylarını araştırıyor. Peki, İSKİ 12 Ocak’ta su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? İstanbul'da yarın su kesintisi saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte detaylar.

İstanbul’da yapılacak su kesintileri hakkında İSKİ'den açıklama geldi. Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintisi yapılmaktadır. Peki İstanbul’da sular nerede kesilecek? İstanbul’da hangi ilçede sular kesilecek? İSKİ İstanbul su kesintileri yarın hangi ilçede var? İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul su kesintisi olacak ilçeler ve mahaleler.

İstanbul’da hangi ilçede sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Su alamayacak bölgeler şunlar: "Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri".